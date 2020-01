NieR et NieR Automata : Les bandes originales débarquent sur Spotify et Apple Music

Après Yakuza il y a quelques jours (Yakuza : De nombreuses bandes-originales désormais sur Spotify), une autre série à la bande-son très appréciée voit ses douces mélodies arriver dans le game du streaming musical

Square Enix sait que les joueurs aiment les musiques de ses jeux. Et l'éditeur met à disposition ce qu'il faut depuis un moment sur toutes les plateformes possibles, y compris celles s'appuyant sur la lecture en streaming, la preuve avec Final Fantasy depuis l'été 2019. Reste que les OST de NieR et NieR Automata ne peuvent être qu'acquises et pas écoutables à distance sans attache.

Le temps du partage en direct est venu, mes enfants. Car dès maintenant les bandes originales de ces deux jeux, que l'on doit Keiichi Okabe, viennent d'atterrir sur Spotify et Apple Music. On trouve les originaux mais aussi des albums d'arrangements. Un délicate attention pour les oreilles, laissez-moi vous le dire.

Spotify

Apple Music

NieR est disponible sur PS3 et Xbox 360, NieR Automata sur PS4, Xbox One et PC. Et gloire à l'humanité.