Apex Legends annonce sa Grande Soirée avec 7 modes de jeu à durée limitée

L'info est tombée hier soir sur nos téléscripteurs vidéoludiques : Respawn invite les joueurs d'Apex Legends à participer à l'événement d'arcade appelée "Grande Soirée" pour deux semaines de "chaos sophistiqué" du 14 au 28 janvier. Vous en êtes ?

À voir aussi : Apex Legends annonce son circuit compétitif de 2020, les Global Series

La grande célébration en question permettra aux joueurs de participer à un événement constitué de nouveaux modes tous les deux jours tels que "Armed and Dangerous" et de nouveaux ajouts plus exotiques nous dit-on.

Il sera également possible de gagner des récompenses et de récupérer toute une gamme de cosmétiques et de tenues d'inspiration Art Déco. Quelle classe.

Les activités prévues lors de l'événement sont les choses suivantes :

Sept modes à durée limitée - Découvrez sept modes différents à durée limitée - avec un nouveau mode tous les deux jours - cela comprend des modes déjà connus tels que "Armed and Dangerous", ainsi que de nouveaux modes comme "DUMMIE's Big Day". Chaque mode à durée limitée comportera trois nouveaux défis d'une valeur totale de 1 000 points.

- Découvrez sept modes différents à durée limitée - avec un nouveau mode tous les deux jours - cela comprend des modes déjà connus tels que "Armed and Dangerous", ainsi que de nouveaux modes comme "DUMMIE's Big Day". Chaque mode à durée limitée comportera trois nouveaux défis d'une valeur totale de 1 000 points. Système de suivi de prix - Ce nouveau système offre aux joueurs plus de récompenses et encore plus de façons de gagner. Relevez une variété de défis pour accumuler des points Arcade et gagner des récompenses de plus en plus prestigieuses tout au long de l'événement.

- Ce nouveau système offre aux joueurs plus de récompenses et encore plus de façons de gagner. Relevez une variété de défis pour accumuler des points Arcade et gagner des récompenses de plus en plus prestigieuses tout au long de l'événement. Week-end de défis bonus - De 19h00 le vendredi 17 janvier au lundi 20 janvier même heure, les joueurs pourront relever de nouveaux défis liés à l'événement d'une valeur totale de 500 points.

- De 19h00 le vendredi 17 janvier au lundi 20 janvier même heure, les joueurs pourront relever de nouveaux défis liés à l'événement d'une valeur totale de 500 points. Boutique de l'événement - Les joueurs peuvent acheter aussi bien des skins légendaires que d'autres cosmétiques inspirés de l'Art Déco. Six nouveaux skins légendaires seront également ajoutés à la sélection standard de butin, qui peuvent être fabriqués ou obtenus à partir de packs Apex ou disponibles en achat direct.

Retrouvez toutes les informations sur l'événement d'arcade "Grande Soirée" sur le blog Apex Legends ici.