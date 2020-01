Yakuza 7 se paie trois publicités japonaises live action complètement barrées

Pour faire la promotion des Yakuza au Japon, SEGA a régulièrement eu recours à des publicités ou des opérations marketing décalées. À l'approche de la sortie de Yakuza : Like a Dragon dans l'archipel, l'éditeur nippon a remis ça. Cette fois, l'éditeur nippon a transposé une des spécificités du jeu dans la vraie vie.

À lire aussi : Yakuza 7 contiendra une parodie de Pokémon, infos et images

Comme les personnes qui suivent l'actualité du jeu le savent, Yakuza : Like a Dragon est un RPG. Univers de Yakuza oblige, les classes traditionnelles vues dans les jeux de rôle classiques ont été remplacées par des "jobs" qui ne dénotent pas avec ce qui peut être vu dans les jeux de la série de SEGA. Et c'est justement avec ça que l'éditeur nippon s'amuse dans les publicités japonaises de Yakuza : Like a Dragon tout juste mises en ligne.

En effet, Yakuza 7 permettra, en passant à l'agence pour l'emploi in-game, de changer de "job" et donc de classe. Dans les publicités postées aujourd'hui, il est question d'un job effectué par une personne autre que celle qui remplit ce rôle habituellement. Il est donc possible de voir une idole s'occuper de la comptabilité d'une entreprise, un hôte jouer les enquêteurs et un moine faire du breakdance. C'est du grand n'importe quoi, et c'est pour ça que c'est bon.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira sur les PS4 japonaises le 16 janvier prochain. En occident, le jeu est prévu pour cette année.