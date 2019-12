Pokémon Go : Tous les événements de Janvier 2020 dévoilés ici

La nouvelle année est aussi l'occasion pour les éditeurs de tous poils de proposer des événements ramenards concernant leurs titres respectifs. C'est le cas de Pokémon GO qui propose d'entre de jeu, tout un tas de chose pour les Dresseurs de France et de Navarre.

Voici tout le contenu haut ne couleurs que nous réserve la nouvelle année et plus précisément le mois de janvier 2020 pour les dresseurs de tous poils sur Pokémon GO.

Dresseurs, alors que le dernier événement de décembre, les Fêtes d'hiver de Pokémon GO 2019, se terminent, nous regardons la nouvelle année qui se profile à l'horizon !

Pour accueillir l'année 2020, retrouvez les événements et fonctionnalités suivants.

Plus d'Études spéciales Team GO Rocket

Rencontre des Phases d'Étude de janvier : Lokhlass qui connaît Éclats Glace et Laser Glace

L'oeuf-orisant Marathon Éclosion du Suivi d'exploration est de retour

Heatran fait un retour ardent dans les raids Nouveautés d'Unys pour la nouvelle année

Études spéciales Team GO Rocket de janvier

Le combat contre la Team GO Rocket continue ! Activez la nouvelle Étude spéciale pendant le mois de janvier pour aider le Professeur Willow et les Chefs d'équipe à vaincre ces infâmes criminels. C'est votre chance de combattre Giovanni et de sauver un autre Pokémon Légendaire : Sulfura Obscur.

La Team GO Rocket ne s'arrête jamais, Dresseurs. Vous devez être à la hauteur ! Chaque mois, restez à l'affût d'une nouvelle Étude spéciale Team GO Rocket de la part du Professeur Willow. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre article du centre d'aide.

Rencontre des Phases d'Étude de janvier : Lokhlass qui connaît Éclats Glace et Laser Glace

Du mercredi 1er janvier 2020 à 22 h au samedi 1er février 2020 à 22 h CET (13 h PST, GMT −8), vous pourrez rencontrer Lapras qui connaît Éclats Glace et Laser Glace lorsque vous terminez une Phase d'Étude ! Certains d'entre vous remarqueront peut-être que la dernière fois que Lapras avec cette attaque était disponible était en 2018.

Ce Pokémon de type Glace et Eau sera un vrai défi pour votre équipe de combat, alors ne manquez pas cette chance de rencontrer Lapras avec l'attaque Éclats Glace et Laser Glace !

L'oeuf-orisant Marathon Éclosion du Suivi d'exploration est de retour

Préparez vos Incubateurs ! Du jeudi 2 janvier 2020 à 22 h au jeudi 16 janvier 2020 à 22 h CET (13 h PST, GMT −8), le Marathon Éclosion du Suivi d'exploration sera de retour. Prenez une longueur d'avance sur vos résolutions de la nouvelle année, Dresseurs ! Pendant le Marathon Éclosion du Suivi d'exploration, vous pourrez obtenir de la Poussière Étoile supplémentaire, des Super Bonbons et une Pierre Unys si vous parcourez une certaine distance. Vous pourrez trouver des Pokémon avec un chapeau de fête en faisant éclore des OEufs et en rencontrant des Pokémon à l'état sauvage. Plus de détails à venir bientôt.

Heatran fait un retour ardent dans les raids

Du mardi 7 janvier 2020 à 22 h au mardi 4 février 2020 à 22 h CET (13 h PST, GMT −8), Heatran sera dans les raids cinq étoiles ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Heatran Chromatique ! Avec son corps en acier et du sang de magma, le Pokémon Caldeira de type Feu et Acier sera un attaquant coriace pour votre équipe de combat.

Nouveautés d'Unys pour la nouvelle année

Vous vous souvenez du moment où les Pokémon originaires de la région d'Unys ont débarqué dans Pokémon GO ? Eh bien, nous avons reçu des informations selon lesquelles d'autres pourraient bientôt arriver ! Gardez les yeux ouverts, Dresseurs, et restez à l'écoute. Nous partagerons plus de détails bientôt !

Quels sont les événements que vous attendez le plus, Dresseurs ? Partagez-les avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PokemonGO ! Nous vous souhaitons un incroyable mois plein d'événements, et une très bonne année 2020. C'est parti !