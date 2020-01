Nintendo Switch : Un nouveau cap de ventes passé en France, le point sur les ventes de jeux

Comme chaque année à la même période, Nintendo France donne des nouvelles des ventes de ses consoles et jeux dans l'hexagone. Nintendo reste une marque très populaire en France, avec une Switch et des jeux qui continuent de se vendre comme des petits pains.

Une fois n'est pas coutume, c'est la presse généraliste, comme Le Figaro qui a obtenu de Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, les derniers chiffres de vente de la Nintendo Switch et de ses jeux (malgré nos demandes répétées, le constructeur japonais n'accorde pas ce genre d'interview à la presse spécialisée). Au 31 décembre 2019, 3,3 millions de Switch ont été vendues en France, avec 1,25 million de consoles vendues uniquement en 2019. Ce chiffre est supérieur à celui de 2018 (1,1 million de consoles) et dépasse les objectifs de Nintendo pour la France.

Philippe Lavoué n'a pas souhaité rentrer dans les détails concernant les ventes de la Switch Lite. Il a simplement indiqué qu'en 2019, elle a été la troisième console la plus vendue en France, qu'elle s'est mieux vendue que la Xbox One et que la Switch originale était quant à elle à la première position (ce qui signifie que la PS4 est arrivée deuxième). Autres statistiques révélées par le directeur général de Nintendo France : 11% des foyers français sont équipés d'une Switch et 30% des utilisateurs de Switch sont des femmes.

Nintendo, roi des charts

Pour ce qui est des jeux, Philippe Lavoué se félicite des belles performances continues des jeux Nintendo en France. Selon lui, en France, un jeu vidéo physique acheté sur deux est un jeu Nintendo. Huit des dix titres les plus vendus en France en 2019 étaient des jeux Switch : 650.000 exemplaires vendus pour le combo Pokémon Épée/Bouclier, 502.000 unités supplémentaires de Mario Kart 8 Deluxe ont été vendues et 392.000 exemplaires de Luigi's Mansion 3 ont trouvé preneur (une "belle surprise" selon Philippe Lavoué).

À noter également que l'intégralité des 120.000 exemplaires de Ring Fit Adventure mis en vente en France par Nintendo ont été vendus. Le jeu est actuellement en rupture de stock et le constructeur nippon regrette de ne pas en avoir commandé "10 à 15%" d'exemplaires supplémentaires. D'après Philippe Lavoué, Ring Fit Adventure arrive à la 22e place du classement des jeux les plus vendus en France en 2019.

Pour le début de l'année 2020, Nintendo France s'attend à une "forte accélération" des ventes de consoles auprès des femmes. Cette "accélération" sera, selon Philippe Lavoué, provoquée par la sortie d'Animal Crossing : New Horizons, titre présenté comme étant le plus gros lancement de Nintendo du premier trimestre. Sans surprise, la France reste donc très attaché à Nintendo et à ses licences. Il sera intéressant de voir si les sorties de la PS5 et de la Xbox Series X à la fin de cette année bouleverseront la donne lorsque Nintendo France donnera de ses nouvelles (au Figaro) en janvier 2021.