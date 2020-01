God of War : La tête de Mimir, un animatronique complètement fou

On parle beaucoup de Kratos et Atreus, de leurs batailles, de l'évolution de leur relation tout au long du jeu. Reste que God of War marque aussi la naissance du star, Mimir, sans qui rien n'aurait été possible. Voici un hommage à la hauteur de sa légende.

À voir aussi : God of War : Cory Barlog parle de la prochaine histoire qu'il aimerait raconter

Mimir est un ancien conseiller d'Odin accusé par ce dernier d'avoir comploté pour aider les ennemis d'Asgard, les Géants. Pas de procès, pas de défense possible. Juste la condamnation à vivre au sommet de la plus haute montagne de Midgard, le corps emprisonné dans un arbre indestructible. Et puis Kratos et Atreus sont venus à sa rencontre. Pour profiter à tout instant de la sagesse de celui qui se définit comme l'être le plus savant de la création, il a fallu trancher. Il est donc devenu une simple tête transportable et très utile.

Ce personnage a inspiré Bar-El Studio, société spécialisée dans les effets spéciaux et la modélisation fondée par Ehud Bar-El. Comme l'ont découvert les jeunes gens de Santa Monica, la tête de Mimir a été reproduit en animatronique, son visage s'animant grâce à un peu de d'électronique. Le projet arrivé à son terme, visible dans la bande-annonce ci-dessus et les photos de notre galerie d'images laisse sans voix.

God of War est disponible sur PS4.