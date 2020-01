Sea of Thieves dépasse la barre des 10 millions de joueurs

Microsoft annonce ce sir que son jeu de batailles navales et plus encore Sea of Thieves, a franchi la barre des 10 millions de joueurs. Ce qui en en fait sa nouvelle IP Xbox la plus prolifique sur cette génération.

Chez Rare, évidemment, c'est la fête, le vin de messe est de sortie et les pirates sur la plage dansent jusqu'au but de la nuit.

Pour le développeur anglais, "c'est réellement la communauté de Sea of Thieves qui permet au jeu d'être ce qu'il est : une communauté de joueurs de plus de quatre-vingts pays différents qui se réunissent via le Xbox Game Pass, Xbox One et PC Windows 10 et écrivent d'innombrables histoires".

Rappelons également que la mise à jour de janvier, appelée Legends of the Seas - disponible gratuitement pour tous les joueurs à partir du mercredi 15 janvier, aura en sus deux cadeaux en édition limitée pour marquer le jalon des 10 millions de joueurs.

Il faudra pour ceci, se connecter au jeu entre le 15 et le 22 janvier et ainsi obtenir une voile personnalisée gratuite ainsi qu'une nouvelle émote spéciale.

