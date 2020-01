Yakuza 7 : Durée de vie révélée et fuite d'une version doublée en occident

La sortie japonaise de Yakuza : Like a Dragon est imminente. La presse nippone a donc déjà eu l'opportunité de finir le jeu pour ses tests. Grâce à cela, on en apprend un peu plus sur la durée de vie du RPG de SEGA. Et en parallèle à ça, un nouvel élément récemment découvert semble révéler une partie des plans de l'éditeur japonais pour son jeu en occident.

À lire aussi : Yakuza 7 : Personnages féminins, jobs et activités annexes sur des screenshots

Le dernier numéro du magazine japonais Famitsu contient dans ses pages le test de Yakuza : Like a Dragon. D'après le blog nippon ryokutya2089, le jeu a obtenu la note de 38/40 de la part des testeurs de Famitsu (chaque titre est testé par quatre journalistes qui donnent chacun une note sur 10). Et c'est dans ce même test qu'est révélée la durée de vie du jeu. Selon Famitsu, il faut environ 30 heures pour terminer le jeu. Les complétionnistes auront quant à eux besoin de jouer pendant une centaine d'heure pour finir Yakuza 7 à 100%. Il est donc question d'une durée de vie relativement habituelle pour les fans de la série.

En parallèle à la diffusion de cette information, un membre du forum ResetERA a récemment découvert que Yakuza : Like a Dragon figurait parmi les projets listés sur le site de PCB Studios, une société américaine spécialisée dans la production de doublages (mais aussi la motion capture, la voice capture, etc.). Sur son site PCB Studios indiquait avoir travaillé sur la direction des comédiens et la production des dialogues de Yakuza 7 (cette société a aussi travaillé sur Judgment et Persona 5). Dès que l'information a été connue, la mention de Yakuza : Like a Dragon a été supprimée du site. Elle peut cependant toujours être vue sur la version du site accessible via le cache de Google.

Il semble donc quasiment garanti que Yakuza : Like a Dragon bénéficiera d'un doublage en anglais lorsqu'il sortira en occident. Sachant que Judgment est sorti en Europe avec deux pistes audio (une en japonais, l'autre en anglais), des sous-titres en français (entre autres langues) et que Persona 5 : Royal a déjà été annoncé comme bénéficiant de sous-titres en français, il ne paraît pas farfelu de supposer que Yakuza : Like a Dragon aura lui aussi des sous-titres dans la langue de Molière. Reste maintenant à attendre une éventuelle annonce officielle de la part de SEGA.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira le 16 janvier prochain au Japon. En occident, le jeu est prévu en 2020 sur PS4.