Yakuza 7 : Personnages féminins, jobs et activités annexes sur une tonne de screenshots

S'il y a bien une chose qui ne peut pas être reprochée aux jeux Yakuza, c'est de manquer de contenu. Yakuza : Like a Dragon ne dérogera pas à la règle et permettra de passer de longues heures à ne pas faire progresser l'intrigue principale. Certains de ces passe-temps viennent d'être illustrés par SEGA.

La machine promotionnelle de Yakuza 7 est totalement lancée au Japon à un peu plus d'un mois de la sortie du jeu dans l'archipel nippon. C'est pourquoi SEGA et son Ryu Ga Gotoku Studio diffusent régulièrement de nouvelles captures d'écran du jeu. Toutes les captures, disponibles dans notre galerie ci-dessous, dont il est question aujourd'hui se concentrent sur différents aspects du jeu.

Au début de l'aventure, Ichiban Kasuga est laissé pour mort sans-le-sou. Les choses ne vont cependant pas en rester là pour lui et divers moyens lui seront donnés pour remonter la pente. Comme nous vous le disions au TGS, il pourra par exemple ramasser des canettes vides. Il pourra également devenir le président d'une petite entreprise de fabrication de petits gâteaux japonais.

Et au cours de son aventure, le héros pourra aussi placer son argent dans diverses sociétés et commerces. Les performances de ces entreprises influeront sur l'argent qu'il gagne, ce qui implique un investissement personnel régulier. Histoire de pousser le truc à fond, Ichiban devra à certains moments faire face aux investisseurs lors du conseil général des entreprises qu'il gère.

Ce dernier prendra la forme d'un mini-jeu de questions-réponses et Ichiban devra se montrer convaincant. Pour gagner cette phase du jeu, le protagoniste devra terminer avec un taux d'approbation de plus de 50%. À la japonaise, une jauge d'excuses se remplira au fur et à mesure et Ichiban pourra si besoin et une fois cette jauge remplie, présenter ses excuses pour faire baisser la colère des actionnaires.

En parallèle à tout ça, Ichiban aura la possibilité d'améliorer les capacités de sa tenue et de ses armes via un système de crafting. C'est un des personnages féminins du jeu qui s'occupera de l'amélioration de l'équipement. Les autres personnages féminins de premier plan du jeu pourront être rencontrés à l'agence pour l'emploi, à l'usine usine, au bar ou encore dans l'entreprise de confection de gâteaux évoquées ci-dessus. Toutes ces femmes occupent des rôles clés sur leur lieu de travail respectif et viendront en aide à Ichiban.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira au Japon le 16 janvier prochain. En occident, le jeu débarquera sur PS4 en 2020.