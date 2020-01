Nioh 2 liste les améliorations prévues grâce aux retours de la Bêta

Pendant son développement, qui n'est pas encore terminé, Nioh 2 l'a joué plus participatif que jamais grâce à différentes versions d'essai, dont celle d'une Bêta ouverte qui a manifestement laissé des traces.

C'est sur le PlayStation Blog US que Tom Lee, directeur créatif de la Team Ninja, a choisi de s'adresser aux joueurs intéressés par Nioh 2. Il remercie dans ce long message celles et ceux qui se sont adonnés à la dernière Bêta ouverte et ont pris le temps de livrer leurs retours complets - majoritairement positifs si l'on en croit les résultats des sondages partagés et visibles dans notre galerie d'images ci-dessous.

Il explique qu'à partir de ces feedbacks indispensables à l'évolution du jeu, les équipes ont continué à peaufiner. Et qu'il y aura encore du changement pour la version finale. Au global, les équilibrages de la difficulté sont en route, les pénalités à l'encontre du joueur dans le Royaume des Ombres en cours d'ajustement, la gestion du Ki assouplie, les tutos améliorés et l'action comme le level design vont aussi connaître quelques changements.

Des aspects plus spécifiques vont aussi avoir droit à plus raffinement dans les contrôles, l'attitude des ennemis, les différents stages, la création et la progression du protagoniste, l'interface ou encore le jeu en ligne. Tout se trouve couché sur les listings présents dans notre galerie ci-dessous.

Voilà qui, on (surtout notre grand ponceur - de Rodin, copyright - Joniwan) l'espère, augure beaucoup de bonnes choses pour la sortie de Nioh 2, prévu pour le 13 mars 2020 sur PS4.