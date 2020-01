Dreams est GOLD, 7 ans après son annonce

Révélé lors du PlayStation Meeting de 2013, l'outil de création de Media Molecule à destination de la PS4 entrevoit enfin le bout du tunnel de son développement de façon officielle. Mesdames et messieurs, à un peu plus d'un mois de sa sortie, Dreams est fin prêt.

Cela aura pris des années à la bande d'Alex Evans. Le temps d'une génération, en fait. Car ça y est, après une early access ayant permis aux plus créatifs de s'éclater, le développement de la version finale de Dreams est terminé.

We've got some exciting news to share, CoMmunity... #DreamsPS4 has gone GOLD! 🥳🥳🥳



We're all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you've shown Dreams and Media Molecule! We're so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex