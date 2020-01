Super Mario Maker 2 franchit une barre symbolique et récompense les joueurs

Que ce soit dans les commentaires de notre vénérable site ou dans la création de caisses de communauté destinées à soutenir un certain mouvement social, rien ne stimule plus l'intellect de notre drôle d'espèce que la possibilité de création.

Et à ce petit jeu là, c'est une fois de plus Nintendo qui semble rafler la mise, car le formidable outil de création qu'est Super Mario Maker 2 continue de faire bouillir les boîtes crâniennes des joueurs un peu partout sur la planète, puisque l'entreprise kyotoïte peut aujourd'hui s'enorgueillir de proposer pas moins de 10 millions de niveaux jouables en ligne. Dingue, ça :

Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS