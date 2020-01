CES 2020 : La PS5 révèle... son logo

Rendez-vous incontournable pour tous les férus de nouvelles technologies, le Consumer Electronics Show était cette nuit l'occasion pour Sony d'en montrer un peu plus sur son avenir et, on l'imaginait, la PlayStation 5.

À voir aussi : PS5 : Vers une rétrocompatibilité "améliorée" des jeux PS1 à PS4 ? La folle rumeur

Mais là où les plus fins analystes se permettaient d'imaginer des annonces tonitruantes et des démonstrations de force pendant des heures, la portion de la conférence CES 2020 consacrée à PlayStation n'aura finalement duré qu'un peu plus de sept minutes de minutes.

Pendant ce court laps de temps, Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, est revenu sur l'histoire de la marque ainsi que les derniers chiffres de la PS4 (voir dans notre galerie ci-dessous) :

106 millions de consoles vendues

1,15 milliards de jeux écoulés

5 millions de PlayStation VR

103 millions d'utilisateurs mensuels

38,8 millions d'abonnés PlayStation Plus

Le britannique a ensuite évoqué les sorties importantes de l'année et l'arrivée fin 2020 de la PS5, avant de dévoiler, pour la première fois, le logo de celle-ci (à découvrir dans notre galerie d'images également), laissant les spectateurs stupéfaits. C'est qu'il est dans la stricte continuité de celui de la machine précédente.

La suite aurait pu être une illustration de ce que prépare Sony. Il n'aura finalement été question que d'un récapitulatif des spécificités-clés de la console dont nous avons pris connaissance depuis les informations déballées par Wired en avril 2019 (PS5 : 8K, SSD, ray tracing, rétrocompatibilité, PSVR, les premières infos officielles).

Les promesses sont renouvelées mais rien de neuf sous le soleil donc. Sauf si vous êtes un véritable fétichiste PlayStation et qu'un logo peut faire votre bonheur en tant que fond d'écran. Il faudra donc attendre davantage pour avoir un véritable aperçu de PS5 et de ses capacités. Avec un événement dédié dans les prochaines semaines ? Allez savoir.