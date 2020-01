One Piece Pirate Warriors 4 : Une nouvelle vidéo révèle la présence d'un nouvel arc

À force de vous en parler, vous allez finir par le savoir : le beat'em all One Piece : Pirate Warriors 4 situera son action en plein dans l'arc Wano Kuni, celui qui passionne en ce moment même les lecteurs japonais du Weekly Shōnen Jump.

À voir aussi : Akira : Le jeu Mega Drive annulé dévoile une heure de gameplay en vidéo

Mais parce que l'oeuvre pléthorique (et en expansion constante) d'Eiichiro Oda ne saurait tout miser sur un seul et unique cheval, les fans de Monkey D. Luffy et de sa bande élastique effectueront un petit retour dans le passé, comme le dévoile à la surprise générale la publicité nippone du jour.

Les lecteurs les plus assidus (et les moins touchés par Alzheimer) l'auront deviné : la présence de Rob Lucci renvoie à quelques répliques de l'arc Enies Lobby, qui nous rappelle comme si cela était nécessaire que les tomes 39 à 44 durant lesquels Oda nous aura tenu en haleine datent tout de même de... 2005. Rien que ça.

Rappelons que One Piece : Pirate Warriors 4 sortira sur PC, PS4, Switch et Xbox One le 27 mars 2020.