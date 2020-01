Yakuza 7 : Kiryu, Majima, des images et des infos sur les Yakuza légendaires

Cela fait un moment que les fans de Yakuza savent que les héros légendaires de la série que sont Kazuma Kiryu, Goro Majima et Taiga Saejima joueront un rôle dans l'histoire de Yakuza : Like a Dragon et échangeront quelques Heat Moves avec Ichiban Kasuga et compagnie. Et ils viennent de recevoir un meilleur aperçu de ce que ces gangsters mythiques leur réservent.

À moins de deux semaines de la sortie japonaise de Yakuza 7, SEGA a décidé de mettre l'accent sur la présence dans le jeu de héros historiques de la série. L'éditeur a donc expliqué où en sont Kazuma Kiryu, Goro Majima et Taiga Saejima quand débutent les événements racontés dans ce septième épisode. Le tout, accompagné de nouvelles images de ces personnages, images disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Kazuma Kiryu, le "Dragon de Dojima" et 4e boss du Clan Tojo, est présumé mort depuis 2016. Goro Majima, patriarche de la Famille Majima, filiale du Clan Tojo, a disparu depuis l'opération "Kamurochô 3K Operation" menée par la Police Métropolitaine. Même constat pour Taiga Saejima, le "frère" de Goro Majima et ancien patriarche de la Famille Saejima, connu pour avoir passé 25 ans en prison après avoir assassiné 18 yakuzas.

Comme l'ont montré des éléments précédemment diffusés par SEGA, Ichiban Kasuga et sa bande seront amenés à affronter ces trois yakuzas légendaires au cours de leur aventure (Ichiban pourra les invoquer en cours de combat par la suite). Et ces derniers disposeront de leur propre style de combat.

Majima utilisera une association de coups de pieds et d'attaque avec son couteau. Ses coups émettent des éclairs violets qui peuvent paralyser Ichiban et ses amis. Saejima exploite sa puissance dans ses attaques. Il utilise des coups de poings, de pieds et des tacles brutaux réalisés avec son épaule. Il attaque moins que Majima mais chaque coup peut potentiellement mettre KO.

À noter par ailleurs que lorsqu'ils se battent en équipe, Majima et Saejima peuvent utiliser une attaque en duo appelée "Gôjin Gôsatsu" qui ne peut tout simplement pas être évitée. Cette attaque peut être vue sur une des images ci-dessous.

Les joueurs de Yakuza de longue date savent que Kazuma Kiryu maîtrise plusieurs styles de combat et qu'ils pouvaient passer de l'un à l'autre dans Yakuza 0. Et c'est exactement ce qu'il fera dans Yakuza : Like a Dragon. Au fur et à mesure que le combat progressera, il passera successivement du style Brawler au style Rush, au style Breaker pour enfin terminer sur le style Dragon of Dojima. Ce dernier permet par exemple à Kazuma Kiryu d'utiliser son dévastateur Tiger Drop.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira sur les PS4 japonaises le 16 janvier prochain. En occident, le jeu est prévu pour 2020.