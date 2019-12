Yakuza 7 propose une expérience pour tout casser... dans la vraie vie

Au Japon, les opérations promotionnelles peuvent prendre des formes diverses et pour le moins variées. Afin de faire la promotion de Yakuza : Like a Dragon, SEGA s'est associé avec un établissement de divertissement très spécial afin de faire vivre aux fans de la série et au curieux une expérience proche de celle vue dans les jeux de la série.

Les joueurs qui ont joué au moins une fois à un Yakuza savent que les combats du jeu sont souvent accompagnés de la destruction d'objets en grandes quantités. Mobilier urbain, véhicules, objets du quotidien, tout y passe. Pour faire la promotion de Yakuza : Like a Dragon, SEGA et REEAST ROOM ont mis en place une opération temporaire au cours de laquelle il sera possible de tout casser comme un héros de Yakuza.

En effet, REEAST ROOM à Asakusa a pour particularité de proposer une expérience appelée "Break Room" dans laquelle il est possible de littéralement tout casser. Et à l'approche de la sortie de Yakuza 7, cette "Break Room" a été mise aux couleurs du RPG du Ryu Ga Gotoku Studio.

Jusqu'au 31 janvier prochain, les visiteurs de REEAST ROOM pourront donc tout détruire dans une salle spéciale Yakuza : Like a Dragon. Et histoire d'aller jusqu'au bout des choses, les personnes qui tenteront l'expérience auront la possibilité de porter la veste de Ichiban Kasuga (le héros de Yakuza 7), un casque de chantier de Majima Construction ou encore la veste et le cache-oeil de Goro Majima afin d'immortaliser la chose sur une photo.

Japon oblige, des goodies Yakuza 7 x REEAST ROOM conçus spécialement pour l'occasion seront distribués aux personnes qui viendront se défouler dans cette Break Room Yakuza. Voilà les expatriés et les touristes prévenus. Quelques photos prises pendant la présentation de cet événement sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira sur les PS4 japonaises le 16 janvier prochain. En occident, le jeu n'a pas de date de sortie précise. On sait simplement que le jeu arrivera de ce côté du monde en 2020.