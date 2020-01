Mortal Kombat : Un impressionnant portage développé sur... Atari Lynx, la vidéo

Dès qu'il est question de jeu sur consoles portables, et plus particulièrement de jeu sur consoles portables rétro, la Lynx d'Atari fait rarement partie des consoles les plus fréquemment mentionnées. Et pourtant, la seule et unique machine portable d'Atari dispose elle aussi d'une communauté de fans fidèles. Et certains d'entre eux sont capables de faire des choses impressionnantes avec elle.

Au début du mois de décembre dernier s'est déroulé en Pologne la 11e édition de l'événement Silly Venture, manifestation réunissant des fans d'Atari du monde entier au cours de laquelle est organisée une compétition de jeux homebrew. Et c'est d'un des projets présentés pendant ce concours dont nous avions envie de vous parler.

Ce projet, c'est le portage de Mortal Kombat sur Atari Lynx réalisé par "New Generation." Le jeu, qui a fini à la deuxième place de la compétition, est véritablement impressionnant. En effet, ce Mortal Kombat tourne en 30 fps, bénéficie de toutes les animations, mais aussi des musiques et même des voix numérisées.

Faire tourner un portage de Mortal Kombat sur la portable d'Atari est une belle performance. D'autant plus que le jeu ne pèse que 512 Ko. Ce Mortal Kombat Lynx a fait forte impression pendant Silly Venture 2019 et lorsque l'on voit le jeu tourner, il est aisé de comprendre pourquoi.

Bonne nouvelle pour les curieux, le jeu est jouable directement en ligne sur le site d'Atari Gamer ou via un émulateur en téléchargeant la ROM de ce Mortal Kombat Lynx. Votre serviteur espère de son côté que le jeu sera proposé un jour sur cartouche.