S.T.A.L.K.E.R. 2 tournera bien sous Unreal Engine

Nombreux sont celles et ceux qui depuis 2018 sont dans l'attente de cette suite de S.T.A.L.K.E.R. développée par GSC Game World. Après avoir reconfirmé sa fenêtre de lancement en 2019, elle livre son choix technologique.

En mai 2018 (S.T.A.L.K.E.R. 2 en développement, mais pas prévu pour tout de suite), Sergey Galyonkin, créateur de Steam Spy et employé d'Epic Games suivait l'annonce du développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 et donnait déjà un indice concernant le moteur qu'il allait employer.

Près de deux ans plus tard, le studio ukrainien en charge confirme enfin cette info essentielle pour tous ceux qui ont pesté face aux nombreuses déconvenues générées par le X-Ray Engine dans l'original.

S.T.A.L.K.E.R. 2 is powered by Unreal Engine: pic.twitter.com/RdDWr4yYj3 - S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) January 2, 2020



S.T.A.L.K.E.R. 2 tourne sous Unreal Engine.



Pour parler franchement, nous souhaitions retenir cette annonce pendant un moment. Mais nos collègues d'Epic Games ont accidentellement fait une surprise à tout le monde pour la nouvelle année, nous compris.



L'équipe de GSC Game World cherche toujours à travailler avec les meilleures technologies, et l'Unreal Engine nous est apparu comme le choix le plus logique.



Cela nous donne l'opportunité de réaliser le jeu que vous attendez, empreint de l'atmosphère tendue et mystérieuse qui constitue l'essence de l'univers S.T.A.L.K.E.R.. En outre, il s'accorde idéalement avec notre objectif de rendre le modding simple et accessible. Les modifications par les utilisateurs permettent au monde de la Zone de vivre pendant que nous sommes occupés à faire une suite et nous ne saurions être assez reconnaissants pour cela.



Oui, nous savons à quoi vous pensez, mais cette annonce n'a aucun rapport avec les supports et les boutiques en ligne.



Nous parlerons de cela plus tard.

Voilà donc pour la nouvelle du jour, qui nous laisse deviner une éventuelle exclusivité Epic Games Store au lancement. On rappelle que S.T.A.L.K.E.R. 2 est attendu pour 2021 sur PC et qu'il n'a rien à voir avec le projet annulé en 2012.