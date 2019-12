Fire Pro Wrestling World : La suite de l'histoire créée par SUDA 51 pour début 2020

En mars dernier, les connaisseurs étaient tout heureux d'apprendre le retour de Suda Goichi à la série qui l'a vu débuter (Suda 51 revient à ses premières amours et écrit une suite à son jeu de catch controversé). Fire Pro Wrestling World a livré une une feuille de route plus précise.

Tomoyuki Matsumoto, réalisateur du jeu de catch de Spike Chunsoft est venu apporter les précisions qui s'imposent à tous les amoureux du catch qui attendent fébrilement plus de contenu.

Dans un communiqué paru ce dimanche 22 décembre, il a donc donné plus d'infos concernant les mois à venir pour Fire Pro Wrestling World.

Pour commencer, la deuxième partie du DLC caritatif Yoshihiro Takayama (avec logos, rings...) arrivera en janvier 2020. Ce projet a pour but de récolter des fonds pour la fondation TAKAYAMANIA, ayant pour but de soutenir l'ex-catcheur japonais Yoshihiro Takayama, devenu tétraplégique après une blessure grave survenue en 2017. La première est parue le 18 décembre 2017 et a levé près de 31.000 euros. D'autres catcheurs devraient être également annoncés pour cette période.

En février 2020, ce sera au tour du nouveau scénario écrit par SUDA 51, The Vanishing, qui devait être lancé en 2019, d'être de sortie. On rappelle que cette histoire fera suite à celle, tragique, du mode solo de Super Fire Pro Wresting Special. Dans celui-ci, le héros, à mesure qu'il gravit les échelons du catch professionnel, voit son meilleur ami mourir sous yeux, perd son coach, assassiné, et sa petite-amie de le quitter dans la foulée. Une fois devenu champion du monde, il se suicide d'une balle dans la tête. Cette fois, le joueur incarnera son fils, qui a choisi de suivre la même route. Et quelque chose me dit que ce ne sera pas très riant.

Au printemps 2020, enfin, la version PS4 accueillera un patch qui rehaussera le nombre limite d'athlètes édités, ainsi que des possibilités de créer davantage de "morceaux" de catcheurs et de mouvements.

Fire Pro Wrestling World est disponible sur PS4 et PC.