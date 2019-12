La Rédac' de Gameblog vous souhaite une belle et heureuse année 2020 !

Comme chaque année, la rédaction de Gameblog désire ardemment vous souhaiter le meilleur pour l'an prochain, que tous vos voeux les plus dingues soient exaucés par qui vous voulez, aussi bien sur le plan personnel que super professionnel. Toute la rédaction se joint évidemment à ces voeux pour clore définitivement l'année 2019 et commencer 2020 sur les chapeaux de roues !

Difficile de tourner la page sur ce qui aura été une année charnière pour le jeu vidéo au sein de Gameblog. Le départ d'un certain Julold aura évidemment marqué la fin d'une époque concernant la Team qui a lancé le site, et dont je suis le dernier représentant tel un ouf malade des temps modernes.

Fort heureusement, la "core team" au sein de laquelle on retrouve Plume, Romain, Thomas, Camille et Poufy sans oublier tous nos pigistes de l'impossible, comme (dans le désordre, mais honneur aux femmes tout de même, galanterie oblige) Éva, Ève, Joniwan, Alix, TigerSuplex, Dopamine, Filipe, Yann, VRSinge, Rami, Olivier Cortinovis sans oublier Nerces le dernier venu ou encore Bob Arctor (quand il veut), Rudy ou encore Angel "D" (quand il peut), continueront à nous soutenir psychologiquement parlant pour entamer l'année 2020 qui s'annonce carrément mémorable à bien des égards.

Et bien sûr à vous cher(e) lectrice et lecteur de tous poils pour votre fidélité, ainsi qu'à tous les modérateurs du site petits et grands (promis la soirée Premium arrive, mais vous savez, "c'est pas de notre faute") !

STADIA et les consoles du turfu

En effet, l'arrivée de STADIA a lancé à grande échelle le streaming de jeu à distance sur toutes les machines ou presque (même s'il ne fut pas le premier) mais des améliorations assez drastiques restent encore à faire pour en améliorer les capacités ; la Switch a continué de faire son petit bonhomme de chemin en étant même en avance sur ses prévisions et battant au passages les ventes de la PS3 sur le sol nippon ; enfin, la PS4 et la Xbox One ont rivalisé de petits pépites pour tenter de rameuter au maximum les joueurs, tout en rachetant à tour de bras des studios de développement, futur nerf de la guerre, avec la "monnaie".

Le PC quant à lui continuera de narguer les "consoleux" avec son RTX de dingue, ses milliards de Go sur ses cartes et ses écrans 12K en 666Hz. Flight Simulator, si tu m'entends...

Prochaine décennie de jeux vidéo

Evidemment, nous n'oublierons pas de citer les prochaines PS5 et autres Xbox, qui ne manqueront pas de marquer cette année 2020 d'une pierre blanche, avec une sortie quasi-simultanée en cette fin d'année. Qui osera tirer le premier ? Qui mettra le prix le plus attractif pour s'accaparer le plus de ventes au démarrage ? Qui saura séduire le joueur avec des jeux qui donnent furieusement envie ? Qui l'emportera sur le long terme ?



Tant de questions auxquelles l'année 2020 devra répondre (du moins en partie) pour le premier round de combat de la prochaine décennie, dont la course à la (sur)puissance continuera de plus belle, tandis que la Switch aura plus que jamais encore son mot à dire avec des titres toujours aussi incroyables comme entre autres The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 qui fera encore sans doute vendre des palettes entières de la console de Nintendo.

Bref, on ne risque pas de s'ennuyer en cette belle année 2020 prometteuse sur le plan vidéoludique, avec un renouveau des consoles, du PC boosté, des milliards de jeux, des salons, des events, des reportages, des news à gogo, des Lives, des Podcasts, du rétrogaming, des soirées Premium et des surprises !

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous au nom de toute la rédaction de Gameblog (t'entends ?) !