PUBG Mobile toujours en Top 1 des revenus sur... mobiles

Parfois des jeux marchent tellement bien que ça parait surréaliste en termes de chiffres et de revenus. C'est pourtant le cas de PUBG Mobile qui performe une nouvelle fois dans la catégorie jeux mobiles.

C'est encore une fois via SensorTower spécialiste des chiffres vidéoludiques notamment, que l'on apprend la nouvelle. PUBG Mobile s'illustre dans les tops des revenus mobiles et ce n'est évidemment pas une surprise. Voyez plutôt le classement de Novembre 2019 via le tableau visible dans notre galerie. PUBG Mobile est encore une fois Top 1 dans les revenus globaux et Top 1 dans les revenus de l'App Store.

On remarquera que Candy Crush Saga réalise également un très bon score comme toujours, en accédant à la troisième place. On aurait pu penser que le succès de Call of Duty Mobile allait pouvoir détrôner PUBG mais il n'en a rien été. Le roi refuse de perdre sa couronne.

Comme quoi le Battle Royale a toujours le vent en poupe.