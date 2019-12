The Wolf Among Us Saison 2 : Pourquoi le développement repart de zéro avec un nouveau moteur

Nous nous étions pour ainsi dire fait une raison, et pourtant : au bout de la nuit des Game Awards, alors que le soleil s'apprêtait à mettre un terme aux agissements nocturnes des loup-garous qui sévissent par chez nous, The Wolf Among Us Saison 2 émergeait d'un long, long sommeil.

Mais à laisser traîner n'importe quel corps dans le formol, on finit par ne plus être très frais : c'est exactement ce qui est arrivé à Bigby Wolf, que nous sommes toutefois ravis de savoir en vie.

Mais les amateurs d'histoire chapitrées devront encore prendre leur mal en patience, puisque le jeu annoncé en 2017 voit son développement revenir à la case départ, tout en évitant la prison.

C'est ce que l'on apprend aujourd'hui de la bouche de Jamie Ottilie dans les colonnes d'US Gamer.

Le nouveau patron du studio Telltale explique cette décision par plusieurs facteurs :

Nous avons complètement relancé le développement du jeu. Nous avons estimé qu'il était préférable de laisser la nouvelle équipe faire table rase pour commencer.

Nous espérons recruter plus d'anciens employés de Telltale Games à l'avenir, mais à l'heure actuelle, il est difficile de savoir si les développeurs qui étaient étroitement impliqués dans The Wolf Among Us 2 au moment de son annulation travailleront à nouveau sur cette suite.

Rappelons que Telltale avait ressuscité tel le phoenix en août 2019 après avoir mis la clé sous la porte en octobre 2018. Largement critiqué pour sa vétusté, l'ancien moteur maison de Telltale a été mis de côté au profit de l'Unreal Engine, ce qui explique sans doute en partie ce redémarrage en bonne et due forme.

Et histoire de rassurer les fans du lycanthrope, une bonne partie des développeurs et acteurs ayant oeuvré sur The Wolf Among Us sont bel et bien de retour pour cette seconde saison, à l'instar des co-réalisateurs Nick Herman et Dennis Lenart, du scénariste Pierre Shorette (tous les trois ayant fondé leur studio AdHoc en février 2019), ou des interprètes Adam Harrington et Erin Yvette. Ça vaut bien le coup d'attendre un peu, non ?

The Wolf Among Us Saison 2 est prévu pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Arooooo !