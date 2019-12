Call of Duty Modern Warfare : Le multijoueur de la licence le plus joué de cette génération

Dire que Call of Duty : Modern Warfare est une réussite cette année tient du doux euphémisme. Activision a en effet communiqué quelques chiffres concernant son bébé et l'éditeur semble content du fruit de son dur labeur.

D'après l'éditeur américain, ce volet guerrier est le Call of Duty le plus haut de cette génération en termes d'heures jouées, non seulement par joueur mais également en moyenne de joueurs quotidiens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, on compte quasiment 500 millions d'heures jouées depuis la sortie du titre, et pas loin de 300 millions de parties multijoueurs. Rien que ça.

On peut aisément dire que cela sent très bon pour la licence. Ajoutons également à cela, le contenu gratuit qui abreuve le multijoueur avec de nouvelles maps (remasterisées pour la plupart, certes mais gratuit). Gratuit donc, ce qui n'est pas arrivé depuis une bonne dizaine d'années.

En bref, ce Call of Duty : Modern Warfare est le COD le plus joué en multijoueur depuis Ghosts, sortie en 2013. Chapeau l'artiste.

