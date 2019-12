Call of Duty Modern Warfare : Le milliard de dollars de recettes atteint

Call of Duty : Modern Warfare est un succès à n'en pas douter comme le déclare officiellement Activision. Des chiffres à en donner le tournis. Notamment aux USA.

On apprend donc qu'à peine une cinquantaine de jours après son lancement officiel, Modern Warfare a dépassé le milliard de dollars de recette grâce à ses ventes. On apprend aussi que c'est l'épisode le plus joué de la génération.

Toujours coté chiffes, on découvre avec stupéfaction qu'il y a eu 300 millions de parties lancées en Multijoueur, et 500 millions d'heures passées en ligne par l'ensemble des joueurs. Des chiffes assez hallucinants qui montrent bien une nouvelle fois à quel point la force de frappe de la licence Call of Duty est (sur)puissante.

CoD Modern Warfare est disponible depuis le 25 octobre sur PC, PS4 et Xbox One et vous pouvez lire notre test par ici.