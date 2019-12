Google Stadia : Un second Buddy Pass est offert aux Founders

Parce que vous avez encore foi en l'avenir, que vous êtes un partisan zélé de la technologie ou parce que vous vouliez un temps passer pour un bienfaiteur auprès d'une petite entreprise en train de se développeur, vous avez backé Google Stadia, et faites donc partie des fameux "Founders". Remarquez, votre serviteur a bien acheté la 3DS alors, il en connait un rayon...

Malheureusement pour vous, il semblerait que la PME de Mountain View ne vous a pas récompensé à la hauteur de vos attentes, en témoignent les nombreuses promesses mises de côté au lancement de Google Stadia à la mi-novembre. Mais avec de bonnes chaussures, tout le monde peut remonter pas à pas la pente. Sauf les estropiés hein, ne commencez pas à jouer avec les mots s'il vous plaît.

Invoquant "l'esprit des fêtes", Google annonce aujourd'hui qu'un second Buddy Pass peut enfin être envoyé au joueur de votre choix, histoire de trouver un autre blase familier avec qui jouer en ligne. Le premier Buddy Pass disponible pour les Founders peut être partagé depuis le 29 novembre dernier, au cas où vous l'auriez oublié

Comme l'explique l'infographie pondue par le géant américain (et disponible dans notre galerie ci-dessous), une nouvelle enveloppe est désormais disponible via l'application Stadia, et il ne vous restera plus qu'à entrer une adresse e-mail valide pour évangéliser l'un de vos amis. Après avoir téléchargé ladite application, ce dernier pourra ainsi profiter de trois mois d'essai tout ce qu'il y a de plus gratuit au service Stadia Pro, qui permet ainsi de télécharger les quelques jeux "gratuitement" proposés, comme Destiny 2.

Réfléchissez-donc bien : qui avez-vous envie de voir popper à l'improviste jusqu'au mois de mars ? Hein, qui ? Bon, prévenez-le quand même que le système est à tacite reconduction, sans quoi vous pourriez bien mal commencer l'année 2020...

Rappelons qu'un jour viendra où tout le monde pourra essayer gratuitement le service de Google, mais pas maintenant.