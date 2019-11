Google Stadia fait le point : Rien ne semble prêt pour le lancement... On vous dit pourquoi

Parce que vous accusez comme nous tous quelques décennies d'existence au compteur, vous avez déjà eu l'occasion d'accumuler une expérience largement suffisante pour savoir que les premières fois sont toujours un peu compliquées. Et pour le futur maître du monde Google, le lancement d'une plate-forme dédiée au jeu vidéo ne fera pas exception à la règle.

À voir aussi : Google Stadia : Les joueurs pourront l'essayer gratuitement, clients ou non

À quelques petits jours de son lancement en fanfare municipale, le service Google Stadia entend bien évangéliser les foules afin de pénétrer avec votre consentement le confort de votre salon.

À cette fin, Beri Lee et Andrey Doronichev, respectivement chargée d'édition et directeur de la gestion produit chez Stadia ont joué le jeu de l'"Ask Me Anything" sur les forums de Reddit, et ils ne sont vraisemblablement pas venus pour rien.

Voici donc un résumé des principales informations plus ou moins inédites que nous avons pu recueillir lors de cette discussion par claviers interposés :

Stadia ne fonctionnera pas avec tous les appareils Chromecast au lancement : seul le modèle fourni avec la Founder's Edition permettra de jouer, en attendant une mise à jour "rapide"

: seul le modèle fourni avec la permettra de jouer, en attendant une mise à jour "rapide" Le partage de jeu ne sera également pas possible au lancement : il vous faudra donc acheter autant d'exemplaires que de joueurs différents au sein de votre doux foyer

: il vous faudra donc acheter autant d'exemplaires que de joueurs différents au sein de votre doux foyer La date à laquelle le service sera compatible avec les appareils iOS est officiellement inconnue de Google , qui n'évoque même pas l'année 2020 pour l'instant

, qui n'évoque même pas l'année 2020 pour l'instant Le système de succès et/ou trophées ne sera pas proposé au lancement , mais ces derniers seront stockés en attendant l'arrivée du dispositif

, mais ces derniers seront stockés en attendant l'arrivée du dispositif Un smartphone est nécessaire pour activer son compte , mais aussi pour acheter ses jeux

, mais aussi pour acheter ses jeux Dans le cas où vous souhaiteriez changer d'écran, votre jeu continuera de tourner durant 10 minutes , afin de vous laisser le temps de basculer

, afin de vous laisser le temps de basculer La fonctionnalité Stream Connect , qui vous permet de partager votre session de jeu avec d'autres devrait être proposée sur un unique titre encore inconnu d'ici la fin de l'année 2019

, qui vous permet de partager votre session de jeu avec d'autres Le Buddy Pass de la Founder's Edition qui vous permet d'offrir l'accès à Stadia durant trois mois à la personne de votre choix ne sera pas non plus activable au lancement

Bref, malgré les sourires affichés sur la photo illustrant cette session AMA, rien ne semble véritablement prêt pour que le lancement de Google Stadia et ses 14 jeux disponibles soit une franche réussite.

Il est de toutes façons trop tard pour reculer, puisque Google Stadia sera officiellement disponible dès le 19 novembre, soit mardi prochain.