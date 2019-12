Les joueurs veulent "de meilleurs mondes ouverts" d'après le directeur créatif de Dying Light 2

Les mondes ouverts sont légions voire communs désormais. Mais créer un environnement "sandbox" requiert tout de même du temps et un savoir-faire qui n'est pas forcément maîtrisé par tous.



Tymon Smektala, le directeur créatif de Dying Light 2 s'est confié auprès de nos confrères du magazine officiel Xbox (numéro 185) et a ainsi exprimé son opinion concernant les mondes ouverts :

Je ne pense pas que les gens aient vraiment besoin de vastes mondes, ils ont plutôt besoin d'en avoir de meilleure qualité et ainsi se sentir plus immergés au milieu de ce qui les entoure. Ce n'est pas difficile pour la génération actuelle de créer des mondes gigantesques par le biais du streaming en cours de jeu.



Donc vous vous rendez à un endroit et ça charge un petit morceau autour de vous et un autre morceau et ainsi de suite. Vous pouvez ainsi créer des mondes extrêmement grands sans pour autant impacter les performances. Ce qui impacte les performances c'est le nombre de personnages non-joueurs autour de vous, la variété et leurs comportements et également leur nombre d'animation.



C'est en gros la mission au sein de notre studio, nous voulons créer un jeu en mode ouvert à la première personne avec des graphismes et une immersion d'un niveau élevé, afin de vous faire ressentir que vous être vraiment dedans.

Bien entendu, un monde ouvert grand et varié est toujours plus jouissif à la manière par exemple de The Witcher III ou encore la série Yakuza et tant d'autres. Pour autant, beaucoup de développeurs ont tendance à faire des mondes ouverts, car c'est à la mode, sans pour autant penser au jeu en lui-même et son intérêt durant de longues heures.

Pour mémoire, Dying Light 2 arrivera durant ce printemps 2020 sans plus de précision pour le moment.

