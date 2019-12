Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto revient, oui mais sur Switch

Nous ne savons pas vraiment si c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes, pour ça, il faut demander à Périco Légasse. En revanche, une chose est sûre : c'est là qu'on y fait les affaires les plus juteuses.

À voir aussi : Dragon Ball Z Kakarot : On y a rejoué, vers le DBZ solo ultime ? Nos impressions

Parce que même en 2020, tout est toujours plus sexy sur Switch, l'éditeur Bandai Namco vient soudainement de se rappeler qu'un certain (inspiration) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto traînait sur les étagères de leur bureau, et qu'il n'avait pas encore été porté sur la console transportable de Nintendo.

Sorties en 2016, les aventures du ninja junior s'annoncent donc sur Switch à travers un trailer qui risque de vous liquéfier le cerveau, doublage anglais oblige. On a cherché une version japonaise hein, promis.

Et parce qu'il faut bien faire passer la pilule par l'orifice de votre choix, ce portage proposera non pas un, mais deux personnages supplémentaires, oui Maryse, en la présence de Kinshiki Otsutsuki et de Momoshiki Otsutsuki, qui se permet de voler l'une des attaques iconiques de ce cher Freeza. bah tiens. Ah, n'oublions pas les 11 costumes inédits qui seront également de la partie. Il fallait bien ça.

Si l'Uzumaki nouveau ne vous laisse pas de marbre, sachez que Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto arrivera sur Switch le 24 avril 2020, だってばよ !