Blair Witch : Une version physique pour consoles fin janvier

BOUH ! Vous avez eu peur hein ? Non ? Dommage. Sachez en tout cas que Blair Witch que l'ami Plume avait eu l'occasion de tester après la Gamescom 2019 va avoir droit à une version physique PS4 et Xbox One.

Blair Witch sortira en en effet version boite le 31 janvier 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour mémoire il ne s'agit pas d'une adaptation pure et dure du film mais plutôt d'une suite directe. En effet, en 1996, un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland.

Vous incarnez Ellis, un ancien policier devenu depuis enquêteur privé et vous allez devoir retrouver cet enfant. Heureusement vous n'êtes pas seul dans cette forêt lugubre et vous êtes accompagné d'un brave berger allemand (ou un malinois).

Le jeu est déjà disponible en téléchargement sur PC, PS4 et Xbox One.