Bravely Default 2 : Le producteur et le compositeur s'adressent aux joueurs

C'était à n'en pas douter l'une des savoureuses WORLD PREMIERE de la cuvée 2019 des Game Awards : la suite numérotée de Bravely Default s'annonçait au bout de la nuit, comme les démons de minuit.

Il faut dire que le teasing avait commencé au mois de janvier, et les fans d'Agnès Oblige et sa cohorte d'aventuriers crédules ont été récompensés pour leur patience. Et parce que de l'eau a coulé sous les ponts depuis la sortie de Bravely Second en 2016, le producteur de la courte série Tomoya Asano a tenu à s'exprimer sur Twitter :

Nous avons enfin pu l'annoncer ! Pour ceux qui attendaient depuis tout ce temps, je m'excuse et je tiens à vous remercier. Les gens ont réagi si fort que toute notre équipe est à fond pour travailler sur ce jeu.

Mais Asano n'est pas le seul à avoir profité de cette officialisation pour délier sa langue, puisque le compositeur du premier opus Revo a tenu à en placer une pour les mélomanes que vous êtes :

À tous les fans, je suis de retour. Je suis heureux de pouvoir à nouveau participer à ce monde de style hakoniwa.



Les graphismes ont gardé ce look chaleureux et artisanal, mais en plus joli encore. Pour la musique, afin de mieux représenter l'atmosphère, j'y mets tout mon courage.



La musique utilisée dans la bande-annonce était de la grande musique orchestrale, mais il y aura aussi des pièces de groupes plus simples, passionnées, des morceaux de musique plus traditionnels, et une large gamme de musiques qui peuvent paraître nostalgiques, mais que j'espère en même temps novatrices.



Je peux seulement dire que j'espère que vous pourrez jouer au jeu le plus vite possible. Merci de l'attendre avec impatience !

L'éclectisme semble donc une fois de plus au programme. Rappelons que Revo est notamment le leader du groupe arty Sound Horizon, et que cette inspiration rock avait contribué à offrir un certain dynamisme au premier épisode.

Autant vous dire que nous avons déjà hâte d'en connaître bien plus sur Bravely Default II, prévu exclusivement sur Switch en 2020.