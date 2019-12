Axiom Verge 2 : Pour son développeur, "la Switch est la meilleure plate-forme pour les jeux indés"

Développé dans le plus grand des secrets depuis maintenant quatre ans, Axiom Verge 2 a été dévoilé par surprise lors de l'Indie World diffusé par Nintendo le 10 décembre dernier. Et maintenant que le loup est sorti du bois, les langues peuvent se délier.

À voir aussi : TEST de Shovel Knight King of Cards : La quinte flash royale

Et c'est ainsi que le développeur indépendant et multi-casquettes Tom Happ (Thomas Happ pour les initiés) a pu accorder une première interview à nos confrères d'US Gamer.

Et si le créateur d'Axiom Verge n'a pour l'instant pas envie de s'exprimer sur l'arrivée du Metroid-like sur d'autres plate-formes que la console transportable de Nintendo, il ne tarie pas d'éloges à l'égard de cette dernière :

La Switch était une sorte de plate-forme naturelle pour commencer ce développement. Il semble qu'au bout de quelques années, la popularité des différents supports varie pour les jeux indépendants, et pour le moment la Switch est vraiment le meilleur endroit pour en profiter. Les ventes d'Axiom Verge sur Switch se portent toujours plutôt bien, alors qu'elles ralentissent sur les autres plateformes. Cela m'aide également que la Switch possède les caractéristiques les plus basses, car je suis certain que si je développe mon jeu dessus, je pourrais le faire tourner ailleurs sans sacrifier quoi que ce soit.

J'y ai pensé lorsque la Switch a été annoncée pour la première fois : j'ai bidouillé pour tenter d'obtenir des détails techniques de la part de Nintendo pour être sûr que la résolution du jeu soit compatible avec l'écran en mode nomade, sans avoir besoin de l'étirer ou de le gommer.

Vous l'aurez donc compris en lisant entre les lignes : si la Switch est la moins puissante des machines du marché, c'est pratique, car Axiom Verge pourra donc tourner comme un charme chez la concurrence. Faut-il s'attendre à une exclusivité temporaire ? L'avenir nous le dira.

Axiom Verge 2 est pour le moment prévu sur Switch, et sans doute ailleurs, à l'automne 2020.