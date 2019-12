The Game Awards : Marvel Ultimate Alliance 3 balance son Pack DLC 2 Rise of the Phoenix

A l'occasion des Game Awards du 13 décembre, une dernière info nous avait quelque peu échappée, ou plutôt, nous la remisions par devers nous, vu l'actualité brûlante du moment. L'occasion donc de revenir, tranquillement sur ce Pack de DLC 2 concernant Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order, annoncé durant la cérémonie.

En effet, de nouvelles informations sur le Pack de DLC 2 baptisé X-Men : Rise of the Phoenix ont donc été révélées dans une bande-annonce.

Plus précisément, le 23 décembre prochain, quatre X-Men supplémentaires - Phoenix, Gambit, Iceberg et Cable - rejoindront l'alliance pour ceux qui achètent le pass d'extension du jeu. Le pack de DLC introduira également le nouveau mode "Danger Room", dans lequel deux, trois ou quatre joueurs pourront s'affronter afin de découvrir qui vaincra le plus de boss tout en étant soumis à des bonus et des malus.

Ce n'est pas tout puisque les possesseurs du jeu principal pourront acheter le pass d'extension pour bénéficier de l'intégralité de ce contenu dès sa sortie le 23 décembre. Le pass d'extension inclura également le Pack de DLC 1 - Marvel Knights : Curse of the Vampire déjà disponible et le Pack de DLC 3 qui sortira au printemps 2020.

De nouveaux costumes pour divers personnages jouables seront également ajoutés via une mise à jour gratuite le 23 décembre.