Resident Evil 2 : Un Succès/Trophée inédit pour... Un DLC lié à Resident Evil 3 ?

Les liens qui unissent Resident Evil 2 et Resident Evil 3 se resserrent pour les remakes. Les deux jeux qui aurait dû être proposés en bundle selon certaines indiscrétions (Resident Evil 3 sortira vite, et il y aurait une bonne raison) Capcom a l'air de les faire communiquer souterainnement.

À voir aussi : State of Play : Resident Evil 3 Remake se date et se dévoile avec Nemesis en première vidéo

Enfin, maintenant, ce n'est plus si secret. D'abord, l'Internet s'est agité autour d'un nouveau Succès Steam pour Resident Evil 2. Mystérieux pendant quelques heures, il a récupéré le titre "Signé Jill" avec pour description "Lire un message laissé par Jill" et la jeune femme en icône (voir dans notre galerie ci-dessous). Et il est apparu également sur PS4 et Xbox One.

Concernant la console de Microsoft, il y a un bonus. Comme l'a remarqué RelyonHorror, les succès sont associés à des images de bonne qualité. Et celle employée pour cet objectif inédit, à voir aussi dans notre galerie, nous laisse voir Jill Valentine, héroïne de Resident Evil 3, avec Robert Kendo, gérant de l'armurerie de Raccoon City dans laquelle on passe dans Resident Evil 2. Et le contexte est différent. Les blessures de Kendo semblent plus récentes.

Avec ces éléments en mains, il n'est pas interdit de penser qu'un DLC voire une démo faisant le pont entre les deux épisodes de Resident Evil se déroulant à Raccoon. Et c'est là qu'on a commencé à s'emballer.

TrueAchievements a découvert que Capcom a publié sans bruit une démo de Resident Evil 2 sur Xbox One. Elle s'intitule R.P.D. Demo et proposerait, à première vue, la même séquence que la 1-Shot Demo... Sans le temps limité. Tout ceci est quand même suspect. Surtout au niveau du timing.

Et si l'un des gros moments des Game Awards concernait un nouveau contenu pour Resident Evil 2, histoire que ceux qui le connaissent retournent dessus pour un dernier secret, et que les autres soient tentés ? Après tout, Keighley a bien dit que Resident Evil 3 ne serait pas présent, alors l'idée peut tenir...

Resident Evil 3 sera disponible le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.