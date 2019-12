Resident Evil 3 sortira vite, et il y aurait une bonne raison

Annoncé ce mardi 10 décembre, Resident Evil 3 va finalement être commercialisé assez rapidement. La raison, un des intervenants de l'émission Kinda Funny, dans laquelle officie Greg Miller, croit la savoir.

Imran Khan connaît du monde. Du monde proche de Capcom. Et selon ses sources, la raison pour laquelle Resident Evil 3 semble déjà bien avancé et qu'il va être si prompt à débarquer, c'est qu'il y avait un plan bien précis, comme il l'explique dans la vidéo ci-dessus :

De ce que j'ai compris, ce jeu et Resident Evil 2 devaient être à l'origine réunis dans un seul pack. Mais cela représentait trop de travail. Ils ont connu des reports et en fait Resident Evil 2 aurait dû sortir un an plus tôt. Ils les ont donc séparés. C'est la raison pour laquelle il arrive aussi vite. Je crois qu'il a été en développement pendant trois ans. Il faisait partie du package initial. Il est associé à Project REsistance, qui devait lui aussi être un autre jeu que Capcom a choisi de licencier Resident Evil.

Et comme il l'ajoute, ça ne peut que faire plaisir qu'il y ait encore plus de Resident Evil. Surtout si le niveau est bon. Après, la séparation était peut-être une meilleure idée, si l'on en croit les chiffres de ventes de Resident Evil 2 et ce que l'on voit de Resident Evil 3, prévu pour le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

On attendra le test pour s'assurer que le temps de développement supplémentaire supposé aura bien servi.

