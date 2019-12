Hunt showdown est jouable gratuitement jusqu'à la semaine prochaine

Hunt : Showdown qui est l'un de nos coups de coeur de l'année 2019 s'offre un week-end prolongé gratuit sur PC via Steam. Les infos, tout de suite maintenant, après une nuit agitée dans ma tête.

À voir aussi : Les premières chasseuses débarquent sur Hunt Showdown

Disponible dès maintenant et ce gratuitement, jusqu'au 16 décembre prochain, Hunt : Showdown mérite clairement le coup d'oeil. C'était un peu le jeu de la dernière chance pour Crytek et on peut dire que le pari est plutôt réussi.

Avec son système de jeu PvPvE, son ambiance fin XIXe siècle soignée et sa technique irréprochable, on peut clairement dire que c'est l'un des meilleurs FPS et jeu coop de l'année. D'ailleurs on vous conseille la lecture de notre TEST.

L'offre gratuite est pour le PC mais le jeu est aussi disponible sur Xbox One.