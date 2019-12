One Punch Man A Hero Nobody Knows déclenche sa cinématique d'introduction

Prochainement, les fans du très surpuissant Saitama et de son ami Genos pourront enfin s'éclater manettes en mains dans leur salon à leurs côtés, avec d'autres héros. Et pour préparer cette arrivée, Bandai Namco a révélé la séquence d'ouverture.

C'est une intro digne d'un anime que nous proposera One Punch Man : A Hero Nobody Knows. On peut y découvrir Genos et Roulette Rider dans la panade face au Roi des Profondeurs avant que Saitama ne vienne leur prêter main forte et qu'une partie du casting du jeu de combat en 3 contre 3 n'ait droit à quelques démonstrations de leurs talents.

La cinématique d'introduction est bercée par les riffs et roulements de batterie du groupe JAM Project, dont c'est le morceau Freaking Out ! - Fukkatsu no Oi! Punk - qui est diffusé en même temps qu'on se dit qu'on a terriblement envie de se lancer et recruter Pri-Pri Prisonnier.

On rappellera que le jeu proposera une campagne dans laquelle vous pourrez incarner votre propre héros, personnalisé à souhait. Et à la fin, ce n'est pas l'Allemagne qui gagne mais Saitama. En un coup.

One Punch Man : A Hero Nobody Knows est attendu pour le 28 février 2020 sur PS4, Xbox One et PC.