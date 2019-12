Call of Duty Modern Warfare : Voir son ratio en pleine partie ? Oui, mais ce n'est pas gratuit

Depuis quelques temps, le Battle Pass et la boutique ont fait leur apparition sur Call of Duty : Modern Warfare. Et le pack "Mother Russia" vient ajouter une fonctionnalité qui ne sera pas au goût de tout le monde.

Comme vous le savez, il est impossible de visualiser son ratio en plein jeu. Par "ratio" bien entendu j'entends le fait de pouvoir regarder son nombre éliminations / morts durant la partie. Ledit ratio étant visible uniquement en fin de game.

Ce pack Mother Russia à 2000 points Call of Duty (soit environ une vingtaine d'euros) propose plein de joyeusetés dont une montre permettant... de visualiser son ratio en temps réel comme on le découvre avec l'image dans notre galerie. Cela fait plutôt cher pour une fonctionnalité qui était présente sur tous les anciens Call of Duty de manière native, sans être une feature à part.

Même s'il est plutôt intéressant de pouvoir visualiser son ratio sur une montre en plein jeu, est-il pour autant judicieux de faire payer ce genre de gadget ?

Call of Duty : Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

