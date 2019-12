The Game Awards 2019 : Suivez la cérémonie en direct avec nous vendredi dès 2h00 du matin

C'est la fin de l'année 2019 et The Game Awards est évidemment là pour faire le show. Avec cette nouvelle édition la cérémonie de récompenses, bourrés d'annonces et de WORLD PREMIERE sera probablement suivie par des millions de personnes. Et par vous, ici, sur Gameblog, où nous vous proposons de tout suivre en direct.

À voir aussi : The Game Awards : Voici la liste des nommés de l'édition 2019

Les nommés de chaque catégorie de ces Game Awards 2019 sont prêts (The Game Awards : Voici la liste des nommés de l'édition 2019), le noeud papillon bien accroché. Le producteur et présentateur des Game Awards, Geoff Keighley, a annoncé une quinzaine de WORLD PREMIERE, et des infos sur d'autres projets connus. Bref, la fête va pouvoir battre son plein. Mais pas sans nous.

Bravant les éléments et les contrariétés liées aux transports en commun, la rédaction vous donne rendez-vous pour suivre les Game Awards 2019 à partir de 2h00 du matin ce vendredi 13 décembre.

Pour vous servir, Tiger et Plume, un duo 100% latin pour une cérémonie qui, on l'espère, nous le fera perdre (vous l'avez ?). Ensemble, avec courtoisie, ils vous accueilleront sur Gameblog TV le temps de l'événement pour vous offrir leurs prédictions, leurs traductions et leurs commentaires hautement caféinés.

Et comme le partage c'est important, sachez qu'une fois encore il sera possible d'interagir avec eux, que ce soit par des questions ou des remarques, sur le Discord de la rédaction.

Pour interagir en direct avec nous,

direction le Discord de Gameblog.

Rendez-vous Vendredi 13 décembre à 2h00 du matin

sur Gameblog TV !