The Game Awards : Voici la liste des nommés de l'édition 2019

On a tendance à l'oublier, mais The Game Awards, en plus d'être un moment privilégié permettant d'obtenir informations sur des projets en développement et des WORLD PREMIERE, c'est aussi une cérémonie récompensant les meilleurs jeux de l'année écoulée.

Et pour cette année, les nommés qui vont concourir dans les catégories proposées par Geoff Kegihley et ses équipes viennent de tomber, là, maintenant.

Alors, quels sont les jeux sortis avant le 15 novembre dernier qui sont les plus souvent cités ? Y'a-t-il des oublis impardonnables ?

Voici la liste des nommés des Game Awards 2019 :

Jeu de l'année

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro : Shadows Die Twice

The Outer Worlds

Meilleur jeu en cours

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Rainbow Six Siege

Meilleure réalisation

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro : Shadows Die Twice

Outer Wilds

Meilleure narration

A Plague Tale : Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

Meilleure direction artistique

Control

Death Stranding

GRIS

Sayonara Wild Hearts

Sekiro : Shadows Die Twice

The Legend of Zelda : Link's Awakening

Meilleure bande originale

Cadence of Hyrule

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Meilleur sound design

Call of Duty : Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro : Shadows Die Twice

Meilleure performance

Ashley Burch - The Outer Worlds

Courtney Hope - Control

Laura Bailey - Gears 5

Mads Mikkelsen - Death Stranding

Mattew Porretta - Control

Norman Reedus - Death Stranding

Games for Impact

Concrete Genie

GRIS

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

Meilleur jeu indépendant

Baba is You

Disco Elysium

Katana ZERO

The Outer Wilds

Untitled Goose Game

Meilleur jeu mobile

Call of Duty : Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky : Children of Light

What the Golf ?

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Rainbow Six Siege

Meilleur jeu VR/AR

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Beat Saber

No Man's Sky

Trover Saves the Universe

Meilleur jeu d'action

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty : Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro Exodus

Meilleur jeu d'action-aventure

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda : Link's Awakening

Sekiro : Shadows Die Twice

Meilleur jeu de rôles

Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Hearts III

Monster Hunter World : Iceborne

The Outer Worlds

Meilleur jeu de combat

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Super Smash Bros. Ultimate

Meilleur jeu familial

Luigi's Mansion 3

Ring Fit Adventure (<3)

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi's Crafted World

Meilleur jeu de stratégie

Age of wonders : Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem : Three Houses

Total War : Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Meilleur jeu de sport/course

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

eFootball PES 2020

F1 2019

FIFA 20

Meilleur jeu multijoueur

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty : Modern Warfare

The Division 2

Tetris 99

Meilleur premier jeu indé

Disco Elysium

GRIS

My Friend Pedro

Outer Wilds

Slay the Spire

Untitled Goose Game

Et vous le savez, pour faire plaisir à nos chers Alix, Eve et Eva, l'eSports est bien représenté :

Meilleur jeu eSport

Counter-Strike : Global Offensive

DotA 2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

Meilleur joueur eSport

Kyle 'Bugha' Giersdorf (Immortals, Fortnite)

Lee 'Faker' Sang-hyeok (SK Telecom, League of Legends)

Luka 'Perkz' Perkovic (G2 Esports, League of Legends)

Oleksandr 'S1mple' Kostyliev (Natus Vincere, CSGO)

Jay 'Sinatraa' Won (SF Shock, Overwatch)

Meilleur team eSport

Astralis (CS:GO)

OG (DotA 2)

Team Liquid (CS:GO)

G2 Esports (LoL)

San Francisco Shock (OWL)

Meilleur coach eSport

Eric 'adreN' Hoag (Team Liquid, CS:GO)

Jain 'Cain' Nu-ri (Team Liquid, LOL)

Fabian 'GrabbZ' Lohmann (G2 Esports, LOL)

Kim 'Kkoma' Jeong-gyun (SK Telecom T1, LOL))

Titouan 'Sockshka' Merloz (OG, DOTA2))

Danny 'Zonic' Sorensen (Astralis, CSGO)

Meilleur événement eSport

2019 Overwatch League Grand Finals

EVO 2019

Fortnite World Cup

IEM Katowice 2019

League of Legends World Championship

The International 2019

Meilleur animateur eSport

Eefje 'Sjokz' Depoortere

Alex 'Machine' Richardson

Paul 'Redeye' Chaloner

Alex 'Goldenboy' Mendez

Duan 'Candice' Yu-Shuang

Créateur de contenu de l'année

Jack 'CouRage' Dunlop

Benjamin 'DrLupo' Lupo

Soleil 'Ewok' Wheeler

David 'Grefg' Martínez

Michael 'Shroud' Grzesiek

On prendra soin de noter les représentations massives du dernier jeu de Hideo Kojima (neuf nominations) et de celui de Remedy Entertainment (huit fois), qui deviennent les principaux favoris de l'année. Seront-ils récompensés comme il se doit ? Mystère...

The Game Awards se tiendra en direct le vendredi 13 décembre 2019 à partir du 2h30 du matin chez nous. Et nous ne manquerons pas de les suivre et les commenter.