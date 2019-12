Les Xbox Anaconda et Lockhart parlent hardware et puissance (Téraflops...), les dernières rumeurs

Plume en parlait la semaine dernière ici même : Microsoft prévoirait bien deux modèles de consoles Xbox. Une version appelée "Anaconda" très puissante et chère et une version plus abordable baptisée "Lockhart". Aujourd'hui de nouvelles fuites et rumeurs viennent apporter de nouvelles informations, ou en tout cas un peu d'eau au moulin des rumeurs.

Selon de nouvelles rumeurs provenant de WindowsCentral (à prendre comme toujours avec les pincettes de circonstance) on aurait une bonne dose d'informations supplémentaires sur le hardware des consoles Anaconda et Lockhart.

La console Anaconda qui est donc le modèle le plus puissant de la nouvelle Xbox et qui souhaite faire du 120 FPS/1080p ou 60fps/4K aurait ceci en son sein :

16 Go de mémoire GDDR6 (dont 13 Go pour les jeux et 3 Go pour le système d'exploitation)

(dont 13 Go pour les jeux et 3 Go pour le système d'exploitation) Coté CPU un SoC Flute gravé en 7 nm 3,5 Ghz, un processeur huit coeurs et seize threads sous architecture AMD Zen2

Un GPU Navi RDNA

12 TFLOPS de puissance brute

La console Lockhart qui est la petite soeur, moins chère et moins puissante, et qui "souhaite" se concentrer sur du 60 FPS/1440p, aurait ceci en son sein :

12 Go de mémoire GDDR6

Un Soc Flute gravé en 7 nm, le même que celui de l'Anaconda

Un GPU Navi RDNA

4 TFLOPS

Le modèle Lockhart aurait donc 2 TFLOPS de moins que la Xbox One X qui elle en possède 6 ce qui signifie une puissance brute moindre. Mais comme le reste du hardware et notamment l'architecture du processeur et du GPU sont totalement différentes, on ne peut pas vraiment tirer de conclusions définitives...

Difficile en effet d'avoir un ordre d'idées à l'heure actuelle de la différence de puissance réelle entre ces deux machines supposées, même si on imagine que si deux versions de consoles il y a, ces différences existeront forcément, d'une manière ou d'une autre.