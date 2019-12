Final Fantasy VII Remake sera une exclusivité PS4 temporaire, pour combien de temps ?

C'est une interrogation légitime depuis son annonce en 2015 et le flou entretenu par Square Enix. le remake de l'épopée de Cloud, Tifa et les autres sortira-t-il sur d'autres supports ? Si l'éditeur ne l'a pas déclaré officiellement, le packaging s'est montré plus éloquent.

En 2015, lors de l'E3, Square Enix dévoilait l'existence de Final Fantasy VII Remake. À l'époque, il était précisé que ce dernier paraîtrait d'abord sur PS4. Et depuis, cette affaire a été mise sous le tapis, la compagnie préférant, comme après une boulette de la page Facebook de Xbox Allemagne cet été, rappeler qu'aucune autre plate-forme n'était visée (Final Fantasy 7 Remake aussi sur Xbox One ? Square Enix répond).

Comme tout le monde sait, les plans peuvent changer. Une mention s'est invitée tout récemment sur la jaquette du jeu que l'on peut apercevoir sur le store de Square Enix. Visible dans notre galerie ci-dessus, ce macaron inédit "Jouez d'abord sur PS4" apporte cette précision :

Exclusivité temporaire jusqu'au 3 mars 2021.

On peut donc s'attendre qu'à cette date, les joueurs PC comme Stadia, et ceux plutôt concentrés sur les consoles de la famille Xbox, qui seront bien servis en titres Square Enix en 2020, se trouvent en mesure de se lancer dans la première partie de cette restauration de luxe.

On se souvient que l'exclusivité d'un an de Rise of the Tomb Raider sur Xbox avait été commentée très durement, ce qui explique la relative discrétion de cette mise à jour. Va-t-on encore s'écharper sur l'Internet ou OSEF...FVII Remake ?

Final Fantasy VII Remake est attendu pour le 3 mars 2020 sur PS4.

