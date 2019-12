DC : Il y aura bien une suite à Shazam ! (mais ce n'est pas pour tout de suite)

Décidément, le Comic-Con de Sao Paulo a été riche en annonces. Outre la bande-annonce ultra-attendue de Wonder Woman 1984, le public présent a eu droit à l'officialisation de la suite de Shazam. Sans qu'une date de sortie n'ait été dévoilée.

On l'aurait presque oublié celui-là. Mais au rayon des bonnes surprises pour la Warner cette année, Shazam ! tient lui aussi une place de choix. Sorti au printemps 2019, le film mettant en scène le jeune adolescent Billy Batson avait récolté pas moins de 364,6 millions de dollars, pour un budget d'exploitation de 100 millions de dollars. Benefice is benefice et à défaut d'avoir cassé la baraque au box-office, comme Joker ou Aquaman, Shazam ! avait tout de même réussi à séduire et à trouver son public.

Ce dernier sera donc content d'apprendre que Shazam ! 2 verra bien le jour, annonce faite de la bouche même des dirigeants de la Warner lors du Comic Con de Sao Paulo. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été évoquée. Mais sachant que le film mettant en scène le méchant censé s'opposer à Shazam, Black Adam, ne verra pas le jour avant 2021 (avec The Rock dans le rôle-titre), il y a fort à parier que Shazam ! 2 ne pointera pas le bout de son nez avant 2022. A moins qu'il ne sorte avant, avec un caméo de Black Adam ?

Zachary Levi, l'acteur incarnant le super-héros surpuissant au cinéma - et qui sauf catastrophe, rendossera le costume -, ne semblait pas dire le contraire lorsqu'il évoquait un possible tournage de la suite en 2020 en tout début d'année. Wait and see... sachant que l'intrigue pourrait mettre en lumière la "Shazam Family", dévoilée lors du premier volet et le personnage de Mister Mind, le fameux ver télépathe, vu dans l'une des deux scènes post-génériques.