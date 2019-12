Wonder Woman 1984 : Un Premier trailer qui décoiffe

La super-héroïne au fouet de vérité a fait un retour remarqué et remarquable ce week-end, avec un trailer pour sa suite baptisée Wonder Woman 1984. Une première vidéo avec son lot d'infos, pour le personnage mais aussi son univers.

Chez DC Comics, ou plutôt chez les studios Warner, en charge de donner vie sur grand écran aux pérégrinations de Superman et consorts, la stratégie a changé. On sait par exemple que le succès récent de Joker a rebattu les cartes et impulsé une nouvelle donne, voulue de la part des grands pontes de la firme au W majuscule. Moins d'univers partagé, plus de films centrés sur un personnage et sur son monde, quitte à le développer par la suite. C'est notamment pour cela que dans le contrat de Colin Farrell et de Paul Dano, respectivement Le Pingouin et L'homme-mystère dans le prochain Batman de Matt Reeves, une clause pour des films les concernant a été soigneusement ajoutée.

Wonder Woman, un des succès de la Warner au même titre - mais pas sur le même plan financier - que Joker et Aquaman, ne devrait pas échapper à cette politique. Tout comme l'homme-poisson, qui aura droit à un spin-off sur La Trench - cette zone horrifique peuplée de créatures ultra-dangereuses, dans laquelle manquent de mourir Aquaman et Mera - l'Amazone la plus célèbre de notre galaxie devrait avoir droit à une déclinaison cinématographique d'un pan de son univers - pour rappel, Black Adam, attendu en 2021, n'est autre qu'un spin-off lui aussi de Shazam ! - et ce dernier sera consacrée à celles qui ont élevé Diana, à savoir les Amazones elles-mêmes.

Check out the new character posters from #WW84 - @WonderWomanFilm in theaters June 5. pic.twitter.com/uz8Do9RSDG - Wonder Woman (@DCWonderWoman) December 8, 2019

Cette annonce a eu lieu pendant la Comic Con Sao Paulo, durant lequel la réalisatrice de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, a révélé l'information. Information qu'il faudra surveiller car, dans l'état, un film sur les guerrières de Themyscira relève avant tout du projet. Lors de cet événement, la réalisatrice a affirmé savoir de quoi parlerait un potentiel Wonder Woman 3 mais a aussi indiqué vouloir prendre son temps, évoquant également, du coup, la possibilité de ce fameux spin-off. Des médias brésiliens affirment que Patty Jenkins ne réaliserait pas ce dernier et endosserait le rôle de productrice exécutive. A suivre...

Sim @PattyJenks confirmou que a WB desenvolve um filme focado nas Amazonas!



Ela não irá dirigir, mas trabalhará na produção executiva! Sem maiores detalhes. #MulherMaravilha1984 https://t.co/8Dv9be8llB - @mpmorales (@mpmorales) December 8, 2019

En attendant, l'actualité, c'est bel et bien ce trailer de Wonder Woman 1984 diffusé en début de soirée dimanche. Un trailer un brin psychédélique - et qui n'est pas sans rappeler au niveau du design et des couleurs un certain Thor : Ragnarok - avec le retour de Chris Pine et une Diana Prince plus forte que jamais. Cela ne sera pas de trop pour l'héroïne (Gal Gadot), opposée à la puissante Cheetah (Kristen Wiig) et à Maxwell Lord (Pedro Pascal), un puissant télépathe.

Wonder Woman 1984 sortira dans les salles le 10 juin 2020.