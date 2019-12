Zelda Breath of the Wild 2 : Nintendo dévoile les coulisses du trailer d'annonce en images

Si nous n'avions pas officiellement entendu parler de la suite directe d'un certain Breath of the Wild depuis son annonce surprise lors du Nintendo Direct de l'E3 2019, le trailer mettant en scène Link et Zelda est sans doute encore gravé dans un coin de votre tête...

Et n'espérez pas voir l'annonce du jour déroger à la règle : en ce qui concerne Zelda Breath of the Wild 2, Nintendo semble bien décidé à vous laisser mariner dans votre jus de carotte tempo.

En revanche, le géant de Kyoto concède aujourd'hui un visuel (disponible dans notre galerie d'images, comme par un fait exprès), qui revient sur les coulisses de la production du fameux trailer.

Les étapes sont bien connues des fans d'animation, puisqu'après un storyboard réglementaire, une séance de motion capture aura été nécessaire avant de filmer l'action grâce au logiciel Maya. En soi, rien de transcendant ni de particulièrement croustillant, et c'est à finalement se demander si Nintendo n'avait pas simplement dans l'idée de nous rappeler, juste comme ça, que Breath of the Wild 2 sortira un jour sur Switch. En 2020 ?

Ce n'est pas nous qui l'affirmons, tenez-vous le pour dit !