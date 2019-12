Dragon Ball Z Kakarot : On y a rejoué, vers le DBZ solo ultime ? Nos impressions

Sûrement l'une des plus grossies cartouches des prochains mois pour Bandai Namco, Dragon Ball Z : Kakarot est une fois de plus passé entre les mains expertes d'un fan de l'univers créé par Akira Toriyama. Il a vu plus en profondeur ce qui nous attendait et il vous en parle.

Les grèves ? Les manifs ? Les bouchons ? La paternité ? La préparation aux fêtes de fin d'année ? La fin des temps - imminente selon Traz ? Rien, vous entendez, rien n'empêchera jamais Romain de répondre à l'appel de Dragon Ball, c'est aussi évident que l'oeil de Ten Shin Han au milieu du front.

C'est donc d'un pas enjoué, mais d'un air toujours un peu méfiant qu'il s'est rendu au chevet de Dragon Ball Z : Kakarot, développé par CyberConnect 2, studio qui nous a longtemps régalé avec du Naruto.

Et la rédaction est sous le choc. Ce qu'il révèle dans cette vidéo après plusieurs heures de jeu est tout simplement incroyable, inimaginable, à la limite de l'indicible. C'est sûr, ces impressions un poil plus longues que la moyenne, très détaillées et chargées d'amour pour Goku, vont changer votre vie. Ou alors on en fait des caisses, allez savoir : lancez donc la vidéo !

Dragon Ball Z : Kakarot arrive le 17 janvier 2020 sur PS4, Xbox One et PC.