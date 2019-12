Dreams : L'accès anticipé fermera ses portes bientôt

Le jeu de création de Media Molecule pour la PS4 était entré officiellement accès anticipé le 16 avril dernier. Mais il faut une fin à tout. Et celle de l'achat du ticket d'entrée arrive dans une poignée de jours seulement.

Profitant de l'annonce de sa remise de récompenses des plus belles créations sur Dreams, les IMPY Awards, le 26 janvier prochain, le studio de Guilford a tenu à apporter une autre nouvelle. Du genre qui met la pression.

L'Early Access de Dreams va être retirée du PlayStation Store à partir de ce lundi 9 décembre 2019 à 00h59. Concrètement, cela veut simplement dire que le tarif préférentiel accordé depuis avril dernier va s'envoler, et que seuls celles et ceux qui ont craqué pour l'offre avant la date et l'heure indiquées plus haut pourront continuer à s'éclater.

Pour les autres, une fois l'opportunité passée, c'est ceinture et interdiction d'acheter jusqu'à la date de sortie de la version complète. D'ailleurs, la connait-on ? Toujours pas. Mais un State of Play se prépare, alors tout est possible. C'est aussi ça, le rêve.