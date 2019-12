State of Play : Le dernier épisode de l'année daté et il y aura des annonces

The Game Awards ne sera pas le seul événement à venir clore cette année 2019. Sony vient en effet d'annoncer qu'il lui reste une émission State of Play à diffuser. Et les fans de PlayStation n'auront pas à attendre très longtemps avant de pouvoir la regarder.

Sony vient d'annoncer que le dernier numéro de State of Play de l'année sera diffusé mardi 10 décembre prochain à 15h00, heure de Paris. Au programme de cette émission de plus de 20 minutes, le constructeur japonais promet des "news, des mises à jour et des annonces de jeux."

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne connaît évidemment pas l'identité des titres qui seront dévoilés pendant ce State of Play. Geoff Keighley ayant déclaré que Resident Evil 3 ne sera pas annoncé officiellement pendant ses Game Awards, il est possible de s'attendre à ce que le remake de Capcom fasse acte de présence pendant l'émission de Sony.

Ghost of Tsushima n'a quant à lui pas donné de ses nouvelles depuis un long moment. Il est donc possible de se demander s'il sera montré pendant ce dernier State of Play de 2019.

Bref, on se donne rendez-vous ce mardi 10 décembre à 15h sur Gameblog !