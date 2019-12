PS5 : Marvel's Spider-Man 2 sortirait en 2021 selon un journaliste américain

Marvel's Spider-Man est l'exclusivité PS4 qui s'est le mieux vendue aux États-Unis et le jeu a cartonné partout dans le monde. Il était donc évident qu'une suite serait mise en chantier plus tôt que tard. Et à en croire de nouveaux bruits de couloir, cette suite devrait arriver relativement rapidement.

La rumeur du jour vient du toujours très bien informé Imran Khan, ancien journaliste de Game Informer désormais membre de l'équipe de Kinda Funny Games.

Selon ce dernier, Marvel's Spider-Man 2 pourrait sortir pour les fêtes de fin d'année 2021. Visiblement au courant de nombreuses choses au sujet de cette très attendue suite, le journaliste doit se restreindre lorsqu'il en parle :

Spider-Man 2 ne sortira certainement pas au lancement de la PS5. Je pense qu'il s'agit d'un jeu de Noël 2021. J'en sais trop à ce sujet, je ne peux donc pas trop spéculer. Je pense que Spider-Man 2 sortira plus tôt que ce que nous imaginons.

Imran Khan s'abstient certainement d'en dire trop pour ne pas causer de tort à ses informateurs. Même si ces rumeurs au sujet de la sortie de Marvel's Spider-Man 2 sont à prendre avec les pincettes de rigueur, il convient de rappeler que Imran Khan a déjà été la source de plusieurs scoops par le passé. Il avait par exemple indiqué que le prochain Zelda sortirait plus tôt que ce à quoi les gens s'attendaient plusieurs mois avant l'annonce surprise de The Legend of Zelda : Link's Awakening.

Que vous inspire cette rumeur ? Quand débarquera Marvel's Spider-Man 2 selon vous ? Auriez-vous souhaité qu'il s'agisse d'un jeu de lancement de la PS5 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessus.