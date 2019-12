Death Stranding : Le réalisateur de Smash Bros. Ultimate chante les louanges de Hideo Kojima

Dans les mois qui ont précédé la sortie de Death Stranding et les semaines qui ont suivi cette dernière, de nombreuses personnalités plus ou moins liées au jeu vidéo ont déclaré leur admiration pour le jeu et son créateur. Le designer de la série des Super Smash Bros. peut désormais être ajouté à cette liste.

À lire aussi : Oculus a voulu recruter Masahiro Sakurai, la raison de son refus dévoilée

Comme il le fait régulièrement depuis des années, Masahiro Sakurai a publié un billet dans le dernier numéro du magazine japonais Famitsu. Dans cette dernière chronique, relayée par le site DualShockers, le game designer a évoqué Death Stranding et son créateur Hideo Kojima. De toute évidence, le jeu de Kojima Productions a beaucoup plu au réalisateur de Super Smash Bros. Ultimate.

Selon Masahiro Sakurai, peu de jeux parviennent à être originaux tout en étant intéressants, ce que Death Stranding parvient à faire selon lui. Même s'il concède que Death Stranding ne s'adresse pas à tout le monde, il affirme l'avoir aimé au point de prendre la notion du temps pendant ses sessions de jeu.

Le game designer est également admiratif de la manière dont a été construit Death Stranding. Il avait initialement peur que le jeu soit trop facile à cause de l'aide des autres joueurs mais le fait que cette aide soit facultative l'a rassuré. Pour Masahiro Sakurai, il est très rare qu'un jeu parvienne à associer avec réussite histoire, gameplay et nouvelles idées.

Masahiro Sakurai déclare également que Death Stranding, et la manière dont lui et son équipe sont parvenus à proposer un tel jeu en si peu de temps, lui ont rappelé à quel point Hideo Kojima est talentueux. Il pense par ailleurs que beaucoup de développeurs sont aussi surpris et impressionnés que lui.

Cela étant dit, Masahiro Sakurai a tout de même émis quelques critiques au sujet du jeu. Selon lui, les symboles des boutons et l'interface utilisateur sont trop petits et difficiles à lire (critique partagée par de nombreux joueurs). Il estime également que l'interface se repose trop sur un système de pression maintenue des boutons. Enfin, il regrette que la map soit recouverte d'un grand nombre de toutes petites pierres qui gênent la progression du joueur.

Mais d'une manière générale, voilà des déclarations qui devraient faire plaisir au boss de Kojima Productions.

Que pensez-vous de ces déclarations de Masahiro Sakurai ? Êtes-vous d'accord avec lui ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.