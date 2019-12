Apex Legends : Un skin Star Wars pour Pathfinder disponible gratuitement

Alors qu'une mise à jour a apporté une amélioration des performances d'Apex Legends, l'apparence BP-1 de Pathfinder a débarqué sur le jeu. Il sera disponible jusqu'à la mi-janvier.

La Force est avec Pathfinder. Pour fêter la sortie du jeu Star Wars : Jedi Fallen Order (bon, ça fait déjà trois semaines), un skin sur ce thème pour Pathfinder, le "BP-1",en référence au petit compagnon de Cal Kestis, BD-1, est disponible gratuitement pour une durée limitée.

Ce skin a été présenté comme un remerciement des collègues des développeurs du jeu qui a la Force. En effet, il a été conçu par une autre équipe de Respawn Entertainment, .

Pour l'obtenir, les joueurs doivent simplement se connecter avant le 14 janvier. Voici un aperçu de la skin :

In celebration of the launch of #JediFallenOrder, we're releasing the BD-1-inspired, "BP-1 Pathfinder skin."



Congratulations once again to the Jedi team here at Respawn! pic.twitter.com/Y075K3VjtF